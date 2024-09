Cada lunes en Onda Trending analizamos las tendencias más virales del momento. Hoy hablamos de las personas con FOMO (Fear Of Missing Out) y JOMO (Joy Of Missing Out), o lo que es lo mismo: personas que tienen miedo a perderse algún plan y las personas que disfrutan perdiéndoselos.

Con Amira Fernández, biotecnóloga, escritora y comunicadora, analizamos esta tendencia y escuchamos algunos testimonios y opiniones de los oyentes sobre la personalidad FOMO y JOMO.

¡Dale al play!