ABIERTO EL PLAZO

Nueva convocatoria del concurso 'Sense barreres' de COCEMFE Valencia y Caixa Popular

El certamen repartirá más de 1.000 euros en premios entre las fotografías presentadas antes del 9 de diciembre

Núria Moreno

València |

La Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE València) y Caixa Popular han convocado la tercera edición del concurso fotográfico 'Sense Barreres', la iniciativa artística que invita a captar la inclusión de las personas con discapacidad en la cultura valenciana a través de la mirada de una cámara.

El plazo para presentar las fotografías permanecerá abierto hasta el martes 9 de diciembre. La imagen ganadora recibirá un premio de 1.000 euros, mientras que la segunda y tercera clasificadas obtendrán 200 y 100 euros, respectivamente.

Como en ediciones anteriores, cada participante podrá presentar un máximo de cinco propuestas que habrán de adaptarse a las definiciones de "cultura" y "discapacitat" recogidas en el Diccionari Normatiu Valencià.

El envío de las imágenes se realizará a través de la página web de COCEMFE València.

Un año más, el Ayuntamiento de València vuelve a colaborar con esta iniciativa, esta vez a través de la Direcció General de Persones amb Discapacitat mediante la colocación de MUPIs informativos por diferentes puntos de la ciudad de València.

