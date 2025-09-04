La música de Nino Bravo arranca la andadura musical del Roig Arena

Es como la cuadratura del circulo porque, por un lado hablamos de un lugar que comienza a dar sus primeros pasos en nuestra tierra y que antes de arrancar su andadura ya ha generado una enorme expectación, el Roig Arena. Y por otro lado hablamos de que esa singladura comienza con un homenaje a una de las voces y figuras más arraigadas en la cultura valenciana, Nino Bravo. Y es que este fin de semana con este homenaje a Nino Bravo, que lleva por título Bravo Nino comienza a andar la programación cultural del Roig Arena.

Un evento musical que repasará las grandes canciones del artista valenciano en las voces de artistas. La noche promete estar cargada de sorpresas que harán que haya momentos que se conviertan en inolvidables. Bravo Nino ha sido un homenaje fraguado hace más de un año, y que tal y como nos cuenta Antonio Luna responsable de promotora Westin Mayer creadora del evento, ha requerido de un trabajo y coordinación exhaustivos para que las agendas de todos los artistas cuadrasen y fuese una noche espectacular como se merece Nino Bravo.

Bravo Nino es una noche en la que todos los artistas invitados han puesto una dedicación especial puesto que son canciones que trascienden a todas las generaciones y forman parte de la banda sonora de nuestro país y más allá de nuestras fronteras.

Quienes desde luego vivirán esta noche de una manera especial son las hijas de Nino Bravo, Amparo y Eva estarán presentes en el Roig Arena, además adquiriendo un papel protagonista en algunos momentos de la noche. Ellas desde el primer momento se han implicado de manera directa a la hora de dar forma a Bravo Nino.

En definitiva será una noche donde la música valenciana llene cada rincón del nuevo templo de la música en Valencia, el Roig Arena.