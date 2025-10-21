Miguel Ángel Tobías estrena 'Resurgir', un documental social y benéfico sobre la DANA

Entrevista con Miguel Ángel Tobías, el director y productor de cine y documentales sociales, que estrenará el próximo 28 de octubre a las 19:00 en el Teatro Talia de Valencia su nuevo proyecto cinematográfico: 'Resurgir: cómo seguir viviendo después de haber sufrido una tragedia', con motivo del aniversario de la DANA.

El trabajo de Tobías parte de una reflexión universal: cómo aquello que nos resulta cotidiano y aparentemente estable sostiene, en realidad, gran parte de nuestro equilibrio personal.

En el acto estarán presentes los protagonistas del documental, entre ellos, el Padre Ángel, fundador y presidente de Mensajeros de la Paz, entidad a la que se destinará lo recaudado. También asistirán las empresas que han apoyado la producción, como Caixa Popular.

El documental estará disponible de forma gratuita para todo el público a través de la plataforma WAKE UP (www.wakeupplatform.com), donde estará habilitada una cuenta bancaria de Mensajeros de la Paz destinada a recibir las donaciones.