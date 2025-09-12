MERCADOS

El Mercado de Colón muestra que los mercados municipales son agentes activos en la sociedad valenciana

El Mercado de Colón se ha convertido en el centro de referencia de los mercados municipales en el marco de la campaña 'Los que + saben' de CONFEMERCATS

Comunitat Valenciana

CONFEMERCATS sigue con su campaña para impulsar los mercados municipales 'Los que + saben', que pone en valor el conocimiento experto de los profesionales de los mercados, y el de esos ciudadanos que acuden a ellos buscando el mejor producto fresco, de calidad.

En esta ocasión ha sido protagonista el Mercado de Colón de Valencia con un evento que ha contado con la participación y el apoyo de personalidades de la sociedad valenciana de todos los sectores. Con este acto el Mercado de Colón ha vuelto a poner en valor su seña de identidad que aúna tradición, calidad, profesionalidad, autenticidad, cercanía, innovación, diversidad y orgullo local… en definitiva, ha vuelto de demostrar a través de un evento organizado por el propio mercado que es un espacio de calidad, frescura y tradición. Además se han puesto en valor los productos de mercado y de proximidad como los licores, vinos y cava además de productos de sus puestos, se ha puesto en evidencia la importancia de los mercados como agente activo y dinamizador en la sociedad valenciana.

Una campaña que pretende poner en valor la importancia de los mercados municipales, sus profesionales y sus productos de calidad y de proximidad. Además el evento ha visibilizado que los mercados municipales son el corazón de nuestras comunidades y ha sido un homenaje a todas las personas que hacen posible que los mercados sigan siendo únicos.

