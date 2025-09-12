El Mercado de Colón muestra que los mercados municipales son agentes activos en la sociedad valenciana

CONFEMERCATS sigue con su campaña para impulsar los mercados municipales 'Los que + saben', que pone en valor el conocimiento experto de los profesionales de los mercados, y el de esos ciudadanos que acuden a ellos buscando el mejor producto fresco, de calidad.

En esta ocasión ha sido protagonista el Mercado de Colón de Valencia con un evento que ha contado con la participación y el apoyo de personalidades de la sociedad valenciana de todos los sectores. Con este acto el Mercado de Colón ha vuelto a poner en valor su seña de identidad que aúna tradición, calidad, profesionalidad, autenticidad, cercanía, innovación, diversidad y orgullo local… en definitiva, ha vuelto de demostrar a través de un evento organizado por el propio mercado que es un espacio de calidad, frescura y tradición. Además se han puesto en valor los productos de mercado y de proximidad como los licores, vinos y cava además de productos de sus puestos, se ha puesto en evidencia la importancia de los mercados como agente activo y dinamizador en la sociedad valenciana.

Una campaña que pretende poner en valor la importancia de los mercados municipales, sus profesionales y sus productos de calidad y de proximidad. Además el evento ha visibilizado que los mercados municipales son el corazón de nuestras comunidades y ha sido un homenaje a todas las personas que hacen posible que los mercados sigan siendo únicos.