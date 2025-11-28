Medusa se alza como mejor festival de España en los premios nacionales de música electrónica

Medusa acaba de ser galardonado como el mejor festival de España en los Premios Nacionales de la Música Electrónica, que se concedieron anoche en una gala en Madrid. El certamen, organizado por la revista especializada Vicious Magazine desde 2011, reconoció la fulgurante trayectoria de la cita valenciana, que en 11 años desde su fundación (2014-2025) ha crecido hasta convertirse en el festival de electrónica líder de nuestro país.

En la gala de anoche, el macroevento de Cullera competía por el premio con los festivales finalistas Monegros (Huesca) y Aquasella (Asturias). Finalmente, el jurado valoró el extraordinario balance de la 11ª edición de Medusa, que batió el récord como el festival dance más grande celebrado nunca en España (170 DJs, 8 escenarios). Con un gigantesco mainstage de 110 metros de ancho y un gran espectáculo de fuegos artificiales y drones de luz, la cita dejó asombrados a sus 180.000 asistentes con una producción audiovisual de altura.

A lo largo de su andadura, Medusa ha logrado aglutinar a distintas generaciones y todos los estilos de la música electrónica: Techno, House, EDM, Hard Techno, Hardstyle, Trance, Remember… Atrae a un público mayoritariamente de entre 18 y 35 años, pero también a miles de asistentes bien pasados los 40 y hasta los 50 años. Por Cullera han pasado genios de la cabina como David Guetta, Armin van Buuren, Martin Garrix, Carl Cox, Richie Hawtin, Paul Oakenfold, Hardwell, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Snake, Charlotte de Witte o Amelie Lens.

El CEO y fundador de Medusa, Andreu Piqueras, recogió el premio y tuvo palabras de agradecimiento para los vecinos de Cullera, las instituciones y, muy especialmente, para todo el equipo humano del festival.

Los Premios Nacionales de Música Electrónica-Vicious Music Awards son concedidos a través de un sistema mixto de voto popular y dictamen de jurado. Más de 36.000 aficionados se han registrado en la plataforma oficial de votaciones para elegir a sus favoritos entre un total 400 nominados repartidos en 27 categorías. El resultado online se ha complementado con el criterio de un panel de expertos.

En la gala también fue galardonada la valenciana Brenda Serna con el premio a mejor artista revelación. La disc jockey, hija del legendario Miguel Serna, es fija en Medusa y en 2025 ambos actuaron formando un dueto.

Este próximo verano, Medusa se celebrará el 13 al 17 agosto de 2026 y ya ha adelantado la temática de su 12º año. Se trata de APSARAS, un viaje imaginario al universo de la mitología hindú y budista. Las apsaras son un tipo de deidad caracterizadas como ninfas acuáticas que danzan al ritmo de la música. El equipo creativo y técnico de Medusa ya trabaja en la confección de un escenario principal que transportará al público a un mundo místico inspirado en estas figuras celestiales y en templos ancestrales enclavados en el corazón de la jungla.