INICIATIVES

La iniciativa 'Un dia de Salari' de Caixa Popular impulsarà 10 projectes socials

Els treballadors han recaptat 100.000 euros amb la donació d'un dia de treball i l'entitat ha duplicat la xifra

Núria Moreno

Madrid |

Arxiu. Acte de lliurament de les ajudes l'any 2023.
Arxiu. Acte de lliurament de les ajudes l'any 2023. | CAIXA POPULAR

Parlem amb Maria Jesús Figuerola, directora de Talent i responsable de Voluntariat Corporatiu de Caixa Popular, sobre esta iniciativa en la que les persones que formen part de la cooperativa financera donen voluntàriament un dia del seu salari, i l'entitat duplica esta quantitat: "Hem aconseguit una xifra rècord de 100.000 euros".

La convocatòria ha rebut més de 200 propostes per part d'entitats socials, ONG i associacions.

L'acte de lliurament de les ajudes tindrà lloc el pròxim 2 d'octubre a les 19:00h en l'emblemàtic Trinquet de Pelayo de València.

Quins projectes rebran finançament?

• ‘La Caja de Secretos de NO-A’ de Asociación Contra los Abusos Sexuales en la Infancia (ACASI): 15.000€

• ‘AUTIES – Los mejores árbitros de mesa’ de Asociación Valenciana para la Inclusión Laboral de Personas con TEA (AVAL Asperger): 15.000€

• ‘Servicio de prevención y atención psicosocial a víctimas’ de Asociación por la Igualdad y Contra la Violencia de Género, Familiar, Acoso Escolar y Laboral (ACOVIFA): 15.000 €

• ‘Decedario Gym! Tu gimnasio cognitivo en casa’ de Asociación Decedario: 15.000 €

• ‘Proyecto Infancia Plena’ de Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar (AVAF): 10.000 €

• ‘La cultura en nuestra vida. El arte para romper barreras’ de CUIDISCAP Coop-V: 10.000 €

• ‘Programa de Oncología Integrativa’ de Asociación Carena: 5.000 €

• ‘Empoderamiento femenino y transformación agroalimentaria en Senegal’ de Asociación GUP – Grupo Universitario Parroquial de Benimaclet: 5.000 €

• ‘Art i Transformació’ de Ateneu Cultural Ciutat de Manises: 5.000 €

• ‘Lengua, inclusión y convivencia: clases de español y valenciano para personas migrantes y refugiadas en València y l'Horta Sud’ de Asociación Supervivientes Aquarius 2018: 5.000 €

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer