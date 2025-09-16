La iniciativa 'Un dia de Salari' de Caixa Popular impulsarà 10 projectes socials

Parlem amb Maria Jesús Figuerola, directora de Talent i responsable de Voluntariat Corporatiu de Caixa Popular, sobre esta iniciativa en la que les persones que formen part de la cooperativa financera donen voluntàriament un dia del seu salari, i l'entitat duplica esta quantitat: "Hem aconseguit una xifra rècord de 100.000 euros".
La convocatòria ha rebut més de 200 propostes per part d'entitats socials, ONG i associacions.
L'acte de lliurament de les ajudes tindrà lloc el pròxim 2 d'octubre a les 19:00h en l'emblemàtic Trinquet de Pelayo de València.
Quins projectes rebran finançament?
• ‘La Caja de Secretos de NO-A’ de Asociación Contra los Abusos Sexuales en la Infancia (ACASI): 15.000€
• ‘AUTIES – Los mejores árbitros de mesa’ de Asociación Valenciana para la Inclusión Laboral de Personas con TEA (AVAL Asperger): 15.000€
• ‘Servicio de prevención y atención psicosocial a víctimas’ de Asociación por la Igualdad y Contra la Violencia de Género, Familiar, Acoso Escolar y Laboral (ACOVIFA): 15.000 €
• ‘Decedario Gym! Tu gimnasio cognitivo en casa’ de Asociación Decedario: 15.000 €
• ‘Proyecto Infancia Plena’ de Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar (AVAF): 10.000 €
• ‘La cultura en nuestra vida. El arte para romper barreras’ de CUIDISCAP Coop-V: 10.000 €
• ‘Programa de Oncología Integrativa’ de Asociación Carena: 5.000 €
• ‘Empoderamiento femenino y transformación agroalimentaria en Senegal’ de Asociación GUP – Grupo Universitario Parroquial de Benimaclet: 5.000 €
• ‘Art i Transformació’ de Ateneu Cultural Ciutat de Manises: 5.000 €
• ‘Lengua, inclusión y convivencia: clases de español y valenciano para personas migrantes y refugiadas en València y l'Horta Sud’ de Asociación Supervivientes Aquarius 2018: 5.000 €