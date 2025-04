Gescooperativo rep a París el premi Fundclass a la millor Gestora Espanyola

Gescooperativo, la societat gestora d'inversió col·lectiva de Caixa Popular, ha estat premiada novament com una de les millors gestores, en la 19a edició dels European Funds Trophy 2025 celebrat a París.

L'agència europea de qualificació de fons, FundClass, en col·laboració amb els diaris europeus Le Monde (França), El País (Espanya), La Stampa (Itàlia), LCI (Alemanya) i Paperjam (Luxemburg) ha atorgat a Gescooperativo el premi a la Millor Gestora Espanyola en la categoria de 16 a 25 fons qualificats.

Fundclass utilitza una metodologia basada en la rendibilitat ajustada al risc per a classificar els fons. Estes dades són analitzades posteriorment per un jurat compost per professionals financers que verifiquen esta classificació i decideixen els premiats en cada categoria.

Esta és la segona vegada que Gescooperativo aconsegueix el premi de Fundclass, consolidant la seua posició com una de les gestores més competitives del mercat espanyol. "Este premi reflecteix l'esforç continu de la gestora per oferir als clients de Caixa Popular solucions d'inversió sòlides, diversificades i adaptades a les seues necessitats financeres", han apuntat.

Caixa Popular celebra este reconeixement com "un impuls per a nous desafiaments i reafirma el seu compromís", juntament amb Gescooperativo, de continuar oferint "solucions financeres innovadores i adaptades a les necessitats dels seus clients".

Gescooperativo és la gestora de fons d'inversió de Caixa Popular, amb un patrimoni gestionat que supera els 10.400 milions d'euros, i se situa entre les 10 primeres gestores nacionals. La seua gamma de fons ofereix opcions per a diferents perfils de risc, amb un enfocament d'inversió responsable que prioritza la protecció del patrimoni i la cerca d'oportunitats en el mercat.