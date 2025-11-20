Innovación

La Fundación Princesa de Girona: un año dando voz a los jóvenes valencianos en la reconstrucción post-DANA

El viernes 21 de noviembre el polideportivo municipal de Aldaia acogerá el acto «Muévete x Valencia CongresFest», que representará la clausura de algunas de las acciones que la organización viene promoviendo

Valencia

La Fundación Princesa de Girona organiza el evento «Muévete x Valencia CongresFest», el próximo viernes 21 de noviembre, en el polideportivo municipal de Aldaia. Este acto supondrá el cierre de las acciones principales del Plan especial de intervención de apoyo a jóvenes de Valencia, que puso en marcha la Fundación con el objetivo de contribuir en la recuperación del tejido joven de la zona afectada por la DANA.

Acciones

Girará en torno a las diferentes líneas y ejes de actuación que la entidad ha impulsado desde enero en el territorio, a través de las cuales ha dado apoyo a centros educativos de la mano de docentes voluntarios; potenciado proyectos de emprendedores jóvenes orientados a la reconstrucción; dibujado espacios para la mejora del bienestar emocional, e impulsado acciones de transformación social y comunitaria.

Actividades previstas

El evento «Muévete x Valencia CongresFest» acogerá charlas inspiradoras, el testimonio de jóvenes que están impulsando proyectos específicos de reconstrucción con el apoyo de la Fundación, además de música en directo y algunas sorpresas. Todo ello, con los cuatro ejes de actuación del Plan como hilo conductor del acto: educación, emprendimiento joven, salud y bienestar y visibilidad del talento.

