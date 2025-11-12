INNOVACIÓN

Entrevista a Laura Olcina, directora gerente de ITI y presidenta de FEDIT

Hablamos de su compromiso con la transformación digital y el desarrollo empresarial desde ITI, del éxito de INNDIH, del evento Meetech y de su nominación entre las TOP 100 mujeres líderes en España

ondacero.es

Comunitat Valenciana |

Hoy nos acompaña Laura Olcina, directora gerente de ITI, el Centro Tecnológico especializado en TIC, presidenta de FEDIT, la Federación Española de Centros Tecnológicos, y presidenta del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación (CACTI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Defensora a ultranza de la innovación y de la tecnología como factores clave para la competitividad y el crecimiento de las empresas, Laura impulsa desde sus distintos cargos un modelo de colaboración que une ciencia, industria y sociedad.

Además, participa activamente en iniciativas que visibilizan las profesiones TIC y fomentan referentes femeninos en el ámbito STEAM, contribuyendo a inspirar a nuevas generaciones.

Con una carrera que inspira y un liderazgo que marca la diferencia, Laura Olcina es finalista en la categoría Altas Ejecutivas y CEOs de los premios Top 100 Mujeres Líderes en España.

Con ella hemos hablado de innovación, liderazgo y futuro, a través de una trayectoria que, sin duda, deja huella.

