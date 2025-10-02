MÚSICA

El concierto de Quevedo en el Roig Arena se aplaza al 25 de octubre por motivos de salud

Las entradas actuales son totalmente válidas para su uso en la nueva fecha anunciada

En caso de no querer mantener las entradas, los usuarios pueden solicitar la devolución

Valencia |

Desde la organización de Taste The Floor y DQE Productions, promotoras del concierto de Quevedo, se informa de que, por motivos de salud del artista, su actuación prevista para hoy, 2 de octubre de 2025, en el Roig Arena, queda pospuesta para el 25 de octubre de 2025 a las 19h.

En caso de no poder asistir en esta nueva fecha, los usuarios pueden solicitar la devolución de las entradas dentro del plazo legal establecido, gestionándolo siempre a través del mismo canal de venta en el que fueron adquiridas.

Por otro lado, si se deseara mantener la entrada, esta será totalmente válida para la nueva fecha del concierto.

Taste The Floor y DQE Productions agradecen la comprensión a todos los usuarios afectados, lamentando las molestias que se hayan podido ocasionar.

