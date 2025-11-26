Comunitat Valenciana en la Onda se emitirá en directo  desde  El Centre del Carme Cultura Constemporània (CCCC) presentando  "La Huella de la DANA en la Práctica Artística"

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) abre las puertas a una exposición que rinde homenaje a la resiliencia del sector artístico valenciano tras las inundaciones de 2024.

"La Huella de la Dana en la práctica artística"

recoge el testimonio de 43 artistas de 25 poblaciones afectadas y analiza las transformaciones que la riada provocó en sus espacios de creación y producción.