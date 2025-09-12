PROGRAMA ESPECIAL DESDE PEÑISCOLA

Comunitat Valenciana en la onda en directo desde el Edificio Sociocultural de Peñíscola

Hoy viernes 12 de septiembre e programa especial Comunitat Valenciana en la onda en directo desde Peñíscola. Hemos descubierto su atractiva oferta turística y actividades previstas para este mes de septiembre. Hemos hablado de sus Fiestas Patronales, de las rutas guiadas por los escenarios de cine que han hecho famosa a la ciudad, y de todo lo que ofrece esta privilegiada localidad de Castellón bañada por el Mediterráneo. Con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.