PROGRAMA ESPECIAL DESDE PEÑISCOLA

Comunitat Valenciana en la onda en directo desde el Edificio Sociocultural de Peñíscola

Hoy viernes 12 de septiembre e programa especial Comunitat Valenciana en la onda en directo desde Peñíscola.

Hemos descubierto su atractiva oferta turística y actividades previstas para este mes de septiembre. Hemos hablado de sus Fiestas Patronales, de las rutas guiadas por los escenarios de cine que han hecho famosa a la ciudad, y de todo lo que ofrece esta privilegiada localidad de Castellón bañada por el Mediterráneo.

Con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.

