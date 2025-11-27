Comunitat Valenciana en la Onda en directo desde El Centre del Carme Cultura Constemporània (CCCC)

La muestra, disponible en el Espai D del Centre del Carme hasta el 11 de enero, es resultado del Plan de Asistencia de Artistas impulsado por el Consorci de Museus desde noviembre de 2024, que estabilizó más de 200 obras de arte. Según su director-gerente, Nicolás Bugeda, la exposición "constituye una acción de apoyo para dar voz a los artistas, visibilizando su situación y ofreciendo ayudas a la producción."

La radiografía del sector revela datos significativos: el 63% de los creadores permanecen en sus talleres, el 21% se ha reubicado y el 12% aún carece de espacio. Entre las transformaciones detectadas destacan mayor conciencia colectiva, exploración hacia lo digital y almacenamientos más seguros.

El proyecto se articula en tres audiovisuales donde los artistas relatan su experiencia en primera persona, complementados por un programa público de encuentros con agentes locales, nacionales e internacionales —incluyendo curadores de Madrid, Barcelona y Marsella— diseñado para abrir nuevas oportunidades de reactivación de sus trayectorias.