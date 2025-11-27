PROGRAMA ESPECIAL 27 DE NOVIEMBRE

Comunitat Valenciana en la Onda en directo desde El Centre del Carme Cultura Constemporània (CCCC)

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) abre las puertas a una exposición que rinde homenaje a la resiliencia del sector artístico valenciano tras las inundaciones de 2024. "La Huella de la Dana en la práctica artística" recoge el testimonio de 43 artistas de 25 poblaciones afectadas y analiza las transformaciones que la riada provocó en sus espacios de creación y producción. Escucha el Comunitat Valenciana en la onda que se ha emitido hoy en directo con Begoña Perpiñá y Andrea Agut

ondacero.es

Valencia |

La muestra, disponible en el Espai D del Centre del Carme hasta el 11 de enero, es resultado del Plan de Asistencia de Artistas impulsado por el Consorci de Museus desde noviembre de 2024, que estabilizó más de 200 obras de arte. Según su director-gerente, Nicolás Bugeda, la exposición "constituye una acción de apoyo para dar voz a los artistas, visibilizando su situación y ofreciendo ayudas a la producción."

La radiografía del sector revela datos significativos: el 63% de los creadores permanecen en sus talleres, el 21% se ha reubicado y el 12% aún carece de espacio. Entre las transformaciones detectadas destacan mayor conciencia colectiva, exploración hacia lo digital y almacenamientos más seguros.

El proyecto se articula en tres audiovisuales donde los artistas relatan su experiencia en primera persona, complementados por un programa público de encuentros con agentes locales, nacionales e internacionales —incluyendo curadores de Madrid, Barcelona y Marsella— diseñado para abrir nuevas oportunidades de reactivación de sus trayectorias.

