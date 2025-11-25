CÍCLiCOM impulsa soluciones para el reciclaje de RAEE en la Semana Europea de la Reducción de Residuos

La Semana Europea de la Reducción de Residuos (EWWR), celebrada del 22 al 30 de noviembre, pone este año el foco en los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), uno de los flujos de residuos que más crece en la UE y que plantea retos medioambientales especialmente complejos. En este contexto, el proyecto CÍCLiCOM se presenta como una iniciativa clave para mejorar el reciclaje de plásticos técnicos, multicapa o compuestos presentes en estos dispositivos, fomentando soluciones reales para la economía circular.

“Los RAEE son problemáticos porque combinan una enorme variedad de materiales en muy poco espacio: metales, plásticos complejos, componentes electrónicos y sustancias que requieren un tratamiento seguro”, explica Pablo Ferrero, investigador líder en biotecnología en AIMPLAS. “Su reciclaje es un reto creciente porque cada año generamos más electrónica y, además, la miniaturización y la complejidad de los dispositivos hacen que separar los materiales sea cada vez más difícil”, añade.

Un proyecto alineado con los objetivos de la EWWR

CÍCLiCOM, financiado por el programa Ecosistemas de Innovación del CDTI con fondos europeos Next Generation EU, está formado por AIMPLAS, Aclima, Fundación Gaiker, ANARPLA, Fundación CIDAUT y VALORIZA Servicios Medioambientales. El proyecto busca acelerar la adopción industrial de soluciones técnicas de alto valor para el reciclaje de plásticos complejos y compuestos.

Según Ferrero, “la campaña de la EWWR busca sensibilizar sobre la necesidad de reducir, reutilizar y reciclar los residuos electrónicos. CÍCLiCOM se alinea de forma directa con este objetivo porque trabajamos para que la industria pueda aprovechar materiales que hoy acaban infrautilizados o en vertedero”. “Nuestro papel es acercar conocimiento, tecnología y asesoramiento para que las empresas puedan aplicar soluciones de reciclaje realistas y eficientes”, afirma.

Servicios, vigilancia tecnológica y formación para la industria

Uno de los ejes de CÍCLiCOM es la creación de un ecosistema de servicios que incluye asesoramiento en circularidad, elaboración de hojas de ruta tecnológicas y un sistema público de vigilancia tecnológica que ayuda a las empresas a identificar tendencias y oportunidades en reciclaje avanzado.

El próximo 11 de diciembre, el proyecto organizará un workshop técnico en el marco del III Seminario Internacional de Reciclado de Plásticos (PLASREC), en Valencia, donde expertos del sector compartirán avances en la gestión de materiales plásticos complejos.

Ferrero destaca que “el sector necesita información útil, formación y espacios donde conectar los desafíos reales de las empresas con las soluciones tecnológicas disponibles. Sin esa transferencia, la economía circular no avanza”.

Proyectos que refuerzan el reciclaje de residuos electrónicos

AIMPLAS complementa las acciones de CÍCLiCOM con diversos proyectos de I+D centrados en el reciclaje de RAEE y la recuperación de materias primas críticas:

RECRITIC , que desarrolla procesos para recuperar litio, oro, silicio y otros materiales estratégicos presentes en placas y baterías.

METALLON , que trabaja en el reacondicionamiento y reciclaje de baterías de ion litio.

, que trabaja en el reacondicionamiento y reciclaje de baterías de ion litio. REFORM, que impulsa electrónica impresa sostenible mediante adhesivos naturales, tintas conductoras y sustratos reciclables.

Además, AIMPLAS cuenta con la acreditación de RecyClass para evaluar la reciclabilidad de materiales plásticos empleados en sectores como el eléctrico-electrónico y la automoción.

METALLON | CíCLiCOM

Un compromiso firme con la sostenibilidad

Los beneficios esperados del proyecto abarcan la reducción del consumo de materias primas, menor gasto energético, disminución de emisiones de CO₂ y creación de nuevas oportunidades económicas en sectores ligados a la economía circular.

“No se trata solo de reciclar más, sino de hacerlo mejor. De convertir materiales complejos en recursos valiosos y de ofrecer a la industria herramientas que permitan cerrar el ciclo de forma efectiva”, concluye Ferrero.