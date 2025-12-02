SOSTENIBILITAT

La Cátedra de Cultura Científica para la Emergencia Climática (CCC) de la UV lanza una estrategia educativa para preparar a la sociedad frente al cambio climático

Dirigida por Olga Mayoral García-Berlanga, la Cátedra CCC apuesta por una “alfabetización científica” integral que capacite a estudiantes, docentes y ciudadanía para entender la crisis climática, promover la sostenibilidad y actuar con conciencia. Su objetivo: formar sociedades más justas y resilientes alineadas con la Agenda 2030

Valencia |

Desde su creación en 2022, la Cátedra de Cultura Científica y Educación Ambiental frente a Emergencias Relacionadas con Cambios Climáticos y Meteorológicos ha asumido un papel clave en la respuesta educativa al desafío del cambio climático. A través de un convenio entre la Universitat de València y la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, esta cátedra institucional busca impulsar competencias críticas para transformar la sociedad.

En Comunitat Valenciana en la Onda hablamos con su directora, Olga Mayoral García-Berlanga, para conocer el alcance del proyecto.

