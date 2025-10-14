Caixa Popular promueve la internacionalización de empresas valencianas

Valmetal y Caixa Popular organizan el próximo 22 de octubre una Jornada sobre Internacionalización, Financiación Empresarial, Geopolítica y Nuevo Orden Mundial en el salón de actos de FEMEVAL (Valencia).

El encuentro contará con la participación de Ricardo Santamaría, director de Riesgo País y Gestión de Deuda en CESCE, experto en análisis geopolítico. También intervendrán especialistas de Caixa Popular, que compartirán herramientas y soluciones financieras adaptadas a la expansión internacional.

Hablamos con él, y con Fran Machado, director de Desarrollo de Negocio de Banca Empresa de Caixa Popular, y Raquel Aliaga, directora de Innovación de Valmetal.

La jornada finalizará con un café-networking, un espacio ideal para intercambiar experiencias, generar contactos y explorar colaboraciones entre empresas con intereses comunes.