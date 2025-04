Caixa Popular organitza una jornada sobre ajudes per a empreses afectades per la DANA

Caixa Popular ha organitzat una sessió informativa online en la qual s'explicaran les principals ajudes disponibles actualment per als sectors més afectats per la DANA.

Durant el webinar, també es presentaran diferents línies de finançament, com ara les facilitades a través de l’ICO o AFIN SGR, així com les ajudes vigents com el Pla ARA o el Programa ICEX DANA, destinades a oferir suport a la recuperació d’empreses, comerços i professionals autònoms.

A més, la sessió inclourà un torn de preguntes perquè els participants puguen resoldre dubtes directament amb els ponents. "És una oportunitat per accedir a informació pràctica i actualitzada, especialment pensada per a aquells que han patit les conseqüències de la DANA i busquen opcions per reprendre o impulsar la seua activitat", ha assegurat Fran Machado, director de Desenvolupament de Negoci de Caixa Popular, qui participarà en la xarrada, juntament amb Tono Meste, soci fundador de Innóvate 4.0.

Serà el 6 de maig a les 9:30h.