Caixa Popular llança una nova convocatòria de les ajudes 'Sense Barreres'

És la cinquena edició d'esta iniciativa que vol impulsar la inclusió de les persones amb discapacitat

Núria Moreno

València |

Amb una dotació total de 30.000 euros, Caixa Popular impulsa estes ajudes dirigides a entitats socials que desenvolupen iniciatives orientades a la inclusió, la igualtat i el suport a persones amb discapacitat.

Les sol·licituds podran presentar-se fins al 31 de gener a través de la web: https://www.caixapopular.es/va/ajudes-sense-barreres

Un jurat format per representants de Caixa Popular i els seus empleats triaran els projectes finalistes. Després, els membres del club de fidelització de l'entitat, Club POPUlines, decidiran els guanyadors mitjançant votació online.

La distribució de les ajudes serà:

• 2 ajudes de 8.000 euros

• 2 ajudes de 5.000 euros

• 2 ajudes de 2.000 euros

Es valoraran criteris com ara la claredat d'objectius, la metodologia, les activitats previstes i l'impacte educatiu i social.

Des de la creació de les ajudes ‘Sense Barreres’, Caixa Popular ha destinat més de 60.000 euros a projectes que milloren la qualitat de vida, la inclusió i el suport psicosocial de les persones amb discapacitat, a més d'iniciatives per a la formació de famílies i la prevenció de l'abús sexual en este col·lectiu.

