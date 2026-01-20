INICIATIVES

Caixa Popular impulsa l'exposició 'La mirada de la dona en el cooperativisme'

L'organitza en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Publicitat i Relacions Públiques de la Comunitat Valenciana i el Vicerectorat de Cultura i Societat de la Universitat de València

Núria Moreno

València |

'La mirada de la dona en el cooperativisme' és una exposició fotogràfica que ret homenatge al paper fonamental de les dones dins del moviment cooperatiu. A través de l'objectiu de quatre fotògrafes valencianes, Estrella Jover, Eva Máñez, Silvia Villar i Nerea Coll, la mostra ens acosta a les històries, els gestos i les mirades de dones que construeixen, dia a dia, este model econòmic.

Conversem amb Víctor Roca, president del Colegio Oficial de Publicitat i Relacions Públiques de la Comunitat Valenciana.

Es pot visitar fins a l'1 de febrer a la Biblioteca de Ciències Socials Gregori Maians (UV). L'entrada és gratuïta

