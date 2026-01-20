Caixa Popular impulsa l'exposició 'La mirada de la dona en el cooperativisme'

'La mirada de la dona en el cooperativisme' és una exposició fotogràfica que ret homenatge al paper fonamental de les dones dins del moviment cooperatiu. A través de l'objectiu de quatre fotògrafes valencianes, Estrella Jover, Eva Máñez, Silvia Villar i Nerea Coll, la mostra ens acosta a les històries, els gestos i les mirades de dones que construeixen, dia a dia, este model econòmic.
Es pot visitar fins a l'1 de febrer a la Biblioteca de Ciències Socials Gregori Maians (UV). L'entrada és gratuïta