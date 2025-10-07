Caixa Popular homenatjarà les persones majors el 13 d'octubre a València

Conversem amb Neus José, Juan Colomer i Pedro Javier Jiménez, de l'equip especialitzat en el segment de Persones Majors de Caixa Popular: "Volem preservar els valors que representen: experiència, compromís i saviesa".
Entre les mesures que formen part del decàleg de Caixa Popular, pel que fa al tracte a les persones majors, destaquen l'atenció prioritària en moments d'alta afluència o l'avançament del cobrament de pensions abans del dia 25 de cada mes.
"Cada persona té la llibertat de triar el canal pel qual desitja relacionar-se amb l'entitat: presencialment o a través de la banca electrònica. En tots els casos, l'empatia i la qualitat del servei són el nostre segell distintiu", han apuntat.
El pròxim 13 d'octubre, al teatre Olympia de València, es realitzarà un acte per a conmemorar el Dia Internacional de les Persones Majors, amb la representació de l'obra "Por los pelos", una mescla d'humor, intriga i joc en la que els actors interactuem amb el públic participant del desenvolupament de l'acció.