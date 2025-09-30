Caixa Popular col·labora en la campanya de Bons Comerç per a reactivar 26 municipis afectats per la DANA

La campanya 'Bono Comercio DANA', impulsada per la Diputació de València amb la col·laboració de Caixa Popular, mobilitzarà fins a 10 milions d'euros en compres en 26 municipis greument afectats per les inundacions del passat 29 d'octubre.
L'objectiu és reactivar el comerç local i s'articula a través de bons de consum directe, que permetran a la ciutadania adquirir productes i serveis en els comerços adherits, amb una aportació pública del 50% del valor del bo.
Caixa Popular, com a entitat financera valenciana i cooperativa, assumeix els costos bancaris de la campanya i participa activament en la distribució dels bons.
La campanya contempla l'emissió de 95.000 bons de 100 euros, dels quals els consumidors només pagaran 50. La resta serà finançada per la Diputació.
Els bons poden adquirir-se a través de la web