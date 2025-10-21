Angels presenta a 12 de sus startups ante más de 300 inversores de primer nivel durante su Investors’ Day

Angels, sociedad de inversión de Juan Roig, ha celebrado hoy su Investors’ Day 2025, donde 12 de sus empresas participadas, en las que ha invertido más de 2M€, han podido presentarse esta mañana ante 300 inversores procedentes de toda España en una jornada en la que Clara Pombo, cofundadora de Entrepreneurship Forum Spain e inversora, ha sido la encargada de ofrecer la ponencia inaugural del evento.

“Se cumplen 10 años de Marina de Empresas y el Investors’ Day se ha consolidado como el evento de referencia para conectar emprendedores que buscan capital para sus empresas con inversores en etapas tempranas", asegura Pepe Peris, director general de Angels y recalca que "la sociedad sólo invierte en empresas que han participado en el programa de aceleración de Lanzadera". "Es nuestra ventaja competitiva, porque han interiorizado el Modelo de Calidad Total y nos conocemos más", afirma Peris.

Los proyectos

Los emprendedores que han presentado en el Investors’ Day han tenido la oportunidad de exponer la evolución de sus empresas, así como los hitos alcanzados y los que tienen previsto conseguir a medio y largo plazo. Desde un sistema para pedir, pagar y fidelizar comensales en hostelería, pasando por una plataforma para facturación y pago a "influencers", hasta una herramienta de inteligencia de negocio para la distribución del vehículo de ocasión, todas ellas viven hoy una jornada que supondrá un antes y un después en su actividad.