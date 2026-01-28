INNOVACIÓN

AITEX impulsa la innovación en detergencia y productos de limpieza desde la Comunitat Valenciana

La innovación en detergentes y productos de limpieza va mucho más allá de la eficacia: implica ciencia, seguridad, sostenibilidad y cuidado de la piel

AITEX, el Instituto Tecnológico Textil, se ha consolidado como un actor clave en este ámbito, apoyando a las empresas del sector en el desarrollo de productos más avanzados y responsables

ondacero.es

Comunitat Valenciana |

Aunque forman parte de nuestro día a día, los detergentes, limpiadores y productos de higiene esconden detrás un intenso trabajo de investigación y control. AITEX, uno de los centros tecnológicos de referencia de la Comunitat Valenciana e integrante de REDIT, ha ampliado en los últimos años su actividad hacia el ámbito de la detergencia y el cuidado del hogar. Desde sus laboratorios, el instituto colabora con empresas del sector para mejorar fórmulas, evaluar su eficacia real, garantizar su seguridad dermatológica y adaptarlas a nuevas exigencias como la sostenibilidad ambiental o la protección de la salud.

El trabajo de AITEX en este campo abarca desde la caracterización de tensioactivos —los ingredientes responsables de la limpieza— hasta el desarrollo y validación de nuevos activos más eficaces y sostenibles, pasando por la evaluación completa de fórmulas y la realización de tests de uso supervisados por dermatólogos. En este contexto de innovación constante, el instituto celebra el jueves 5 de febrero el I Encuentro de Detergencia y Productos de Limpieza, una cita pensada para compartir retos, tendencias y avances de un sector en plena evolución y dirigida a empresas, profesionales y agentes vinculados a la investigación y el desarrollo de productos de limpieza y cuidado del hogar.

