AE-Agró impulsa un projecte educatiu als municipis afectats per la DANA amb el suport de la Fundació Horta Sud

AE-Agró impulsa el projecte 'Transformem en xarxa' a través d'una iniciativa educativa “Aprenentatge, adaptació i prevenció” als municipis afectats per la DANA del 29 d’octubre. El programa, que compta amb el suport de la Fundació Horta Sud i la col·laboració de CERAI i ANEC, es desenvoluparà durant el curs 2025-2026 des del Tancat de la Pipa, àrea de reserva de l’Albufera.
La iniciativa oferirà sessions participatives per a alumnat, professorat i famílies, tractant temes com la importància dels aiguamolls, els impactes reals de la DANA i la seua relació amb el canvi climàtic, així com la resiliència davant emergències. Els centres interessats poden escriure a tancatdelapipa@gmail.com.