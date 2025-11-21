SOSTENIBILITAT

AE-Agró impulsa un projecte educatiu als municipis afectats per la DANA amb el suport de la Fundació Horta Sud

El projecte implica a professorat, alumnat i famílies

ondacero.es

Comunitat Valenciana |

AE-Agró impulsa el projecte 'Transformem en xarxa' a través d'una iniciativa educativa “Aprenentatge, adaptació i prevenció” als municipis afectats per la DANA del 29 d’octubre. El programa, que compta amb el suport de la Fundació Horta Sud i la col·laboració de CERAI i ANEC, es desenvoluparà durant el curs 2025-2026 des del Tancat de la Pipa, àrea de reserva de l’Albufera.

La iniciativa oferirà sessions participatives per a alumnat, professorat i famílies, tractant temes com la importància dels aiguamolls, els impactes reals de la DANA i la seua relació amb el canvi climàtic, així com la resiliència davant emergències. Els centres interessats poden escriure a tancatdelapipa@gmail.com.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer