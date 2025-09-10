Despoblación

De 9 a 16 alumnos en un año: la vuelta al cole más feliz de El Toro (Castellón)

Este municipio de apenas 260 habitantes de la comarca del Alto Palancia de Castellón pasa del "casi" cierre del colegio a uno de sus mejores momentos en los últimos años

ondacero.es

Valencia |

Cada niño, padre o profesor vive de una manera su vuelta al "cole" y cada pueblo también. Muy diferente lo han vivido en El Toro, un municipio del interior de Castellón, en la comarca del Alto Palancia, donde la vuelta a la rutina ha llegado con una de las noticias más positivas para el pueblo de los últimos años: el número de alumnos ha pasado de 9 a 16 en solo un año.

En Comunitat Valenciana en la Onda, su alcalde, José Arenes, celebra la noticia y comparte el "secreto" que les ha permitido "revitalizar" el pueblo y garantizar más de una década de supervivencia de su escuela.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer