El atletismo valenciano contará con cuatro representantes en el Mundial de Tokio

Este sábado arranca el Mundial de Atletismo que se celebra en Tokio (Japón) hasta el 21 de septiembre, en el que participarán cuatro deportistase la Comunitat Valenciana.

Fátima Diame será la primera atleta de la Comunitat Valenciana que compita en el torneo mundial y lo hará este sábado en la fase de clasificación del salto de longitud.

Diame llega a Tokio después de haber logrado la medalla de bronce en los mundiales disputados en marzo, aunque se enfrentará a doce rivales que han superado sus marcas durante este año.

Thierry Ndikumwenayo peleará este lunes por las medallas en la final de los 10.000 metros y también participará en las series de clasificación de los 5.000 metros. Se trata de una actuación histórica, ya que ningún atleta español hombre había combinado ambas distancias en un mundial.

El vallista Quique Llopis competirá el lunes 15 de septiembre, después de haberse colgado el bronce en el Europeo del pasado año y de haberse quedado a las puertas de la medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Además, hace dos semanas firmó un tiempo de 12.98 en la final de la Diamond League en Zúrich (Suiza), lo que le permitió terminar en una segunda posición convertida en un impulso para estos mundiales.

El saltador de longitud Lester Lescay, que también se estrenará el lunes, buscará su pase a la final a pesar de haber saltado este año una distancia de 8,17, lejos de los 8,30 que han superado hasta siete de sus rivales.