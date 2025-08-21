Así es Iker Losada, nuevo jugador del Levante UD

El gallego de 24 años, Iker Losada, se formó en la cantera del RC Celta de Vigo y fue progresando por las diferentes categorías hasta que, en la temporada 2019/2020, con 17 años debutó con el primer equipo anotando su primer gol en su debut en la máxima categoría ante el Real Madrid.

Tras finalizar su etapa en Vigo, en la temporada 2023/2024, Losada recaló en el Racing Club de Ferrol y, un año después, se vinculó con el Real Betis Balompié. En el mes de enero del presente año, regresó al RC Celta de Vigo en calidad de cedido y ahora llega al Levante UD también como cedido hasta final de temporada.

El atacante también ha sido internacional con la Selección española, donde ha participado en compromisos oficiales de los combinados Sub-18 y Sub-19.

Cuenta con 24 partidos disputados en primera división, 2 goles y una asistencia. Su posición natural es la de media punta, pero jugó como extremo derecho la temporada pasada y el club granota lo ha traído a Valencia para que juegue en esa posición.

Ayer por la noche fue cuando aterrizó en la ciudad y dijo ante los medios que acudieron a su recibimiento que aún no había hablado con Calero, pero que espera poder jugar ya este fin de semana ante el Barcelona, por lo que los aficionados no tardarán en poder verle debutar con la camiseta Blaugrana.