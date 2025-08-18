Así se están las cosas con Stole Dimitrievski, la patata caliente en la portería a la que se busca una salida

La llegada el pasado verano de Stole Dimitrievski a las filas del Valencia CF se vendió como una genial maniobra de la dirección deportiva, a tenor de la salida de Mamardashvili al Liverpool. Por fin el club se adelantaba al mercado cerrando un sustituto de garantías para un puesto tan crucial como la portería.

Sin embargo, lo que hace un año eran días de vino y rosas bajo palos, ahora es un problema y de los gordos. El jugador, que se creía titular con la salida del georgiano, no cuenta con la confianza del entrenador. De hecho, con Corberán sólo ha jugado cuando Giorgi ha estado lesionado.

De hecho, ni tan solo en los dos últimos partidos de la temporada, ya sin nada en juego, fue el georgiano el que salió como titular en ambos compromisos, no dando la oportunidad ni a Jaume Domenech de despedirse en Mestalla sobre el terreno de juego.

Nunca he tenido ningún enfado con ningún jugador de la plantilla

Corberán, preguntado por esta situación en la rueda de prensa previa al encuentro, negó haber tenido problemas con el jugador: "Nunca he tenido ningún enfado con ningún jugador de la plantilla. Mi relación ha sido siempre de exigencia, respeto y honestidad. Estoy contentísimo con el nivel de los tres porteros que tenemos. Su nivel está siendo excepcional me dice mi preparador de porteros y eso es muy positivo".

La llegada de Julen Aguirrezabala

Este verano, la prioridad para el técnico de Cheste era la de traer un portero titular, concretamente traer a Julen desde Bilbao para ser el dueño de la portería valencianista. Esta decisión no gustó a Stole, que lleva buscando una salida desde antes de que arrancase la temporada.

El jugador, que vivió el 'Taronja' en calcetines y chanclas, ya le comunicó al club su intención de salir para ser titular a lo que la dirección deportiva ha dado luz verde siempre y cuando haya una propuesta encima de la mesa para dejar salir a un jugador que llegó gratis el año pasado procedente del Rayo Vallecano.

El candidato número uno para suplir al macedonio es Luis Maximiliano, por el que el Valencia ya ha hecho una oferta al Almería (cesión con opción de compra) tal y como informa La Voz de Almería. Para que se de esta llegada, el macedonio tiene que salir, y el jugador está en la agenda del Celta de Vigo y por el jugador han preguntado el Levante (que necesita con urgencia un cancerbero que alterne con Cuñat) o el Elche.

Lo normal es que los caminos se separen antes del 30 de agosto, y el paso de Stole por el Valencia quede en mera anécdota porque no ha conseguido encontrar su hueco como titular en Mestalla.