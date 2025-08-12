VALENCIA CF

Así es El-Ghazi, el extremo que está en el radar del Valencia CF

El neerlandés llegaría libre tras finalizar contrato con el Cardiff City

ondacero.es

Valencia |

Así es El-Ghazi, el extremo que está en el radar del Valencia CF
Así es El-Ghazi, el extremo que está en el radar del Valencia CF | Cardiff City

El neerlandes con origen marroquí, Anwar El-Ghazi, es un extremo derecho que; tras acabar contrato con el Cardiff City y con la posible marcha de Fran Pérz al Rayo Vallecano; estaría cerca de firmar por el Valencia CF

El-Ghazi ha jugado en clubes de las 5 grandes ligas como el Ajax, LOSC Lille, Aston Villa, Everton, PSV y FSV Mainz 05; e incluso ha sido internacional con Países Bajos en dos ocasiones.

La temporada pasada acumuló un total de 3 goles y 2 asistencias en 27 partidos, además de no recibir ninguna tarjeta en ninguno de los encuentros.

el extremo de 30 años tuvo su mejor nivel en el Aston Villa donde jugó desde 2018 hasta 2022 y encajó 25 goles y dio 17 asistencias en 115 partidos. Sería el segundo fichaje neerlandes de la temporada para el Valencia tras la incorporación de Danjuma la semana pasada pasada

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer