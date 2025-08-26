Arranca una nueva era para Valencia Basket: Roig Arena, Euroliga y una plantilla que ilusiona

Ya nada será igual para Valencia Basket. El club da un paso al frente importante para consolidarse (si no lo era ya) como uno de los mejores clubs de España a nivel élite en categoría femenina y masculina, y también en cuanto a formación.

El traslado al Roig Arena supone un salto de calidad que no está al alcance de ningún otro club en Europa, porque su nueva casa, es la mejor instalación en el viejo continente, a imagen y semejanza de los grandes escenarios norteamericanos.

Además, no contentos con ello, el club supera los 10.500 abonados en la sección masculina (son 3.800 en el equipo de Rubén Burgos), una cifra que no está todavía cerrada porque el club, tal y como ha podido confirmar Onda Cero Valencia, abrirá una nueva semana para abonos en el mes de septiembre para atender a quienes se quedaron en lista de espera o buscan un nuevo asiento.

Una plantilla para competir en cualquier escenario

Supercopa Endesa, la Copa del Rey en Valencia, ACB y tres años seguidos de Euroliga; ese es el horizonte a medio plazo de un club que ha reforzado el equipo para competir en cualquier competición.

Si bien es cierto que históricamente, nunca se le ha dado bien a Valencia Basket compaginar la máxima competición continental con la liga, estas tres próximas temporadas deberían de servir para ir puliendo errores, y hacer que ese paso al frente, sea definitivo.

Pese a que es una de las tres mejores plantillas en ACB, es cierto que será una de las cinco peores en Euroliga, al menos en este primer año, y aunque el camino a seguir pasa por el de ser competitivos en cada partido. Sin lanzar las campanas al vuelo para ilusionar a la gente con un título, es evidente que este año, como sucedió el anterior, los aficionados disfrutarán con el equipo y con la nueva instalación.

En este sentido, Nate Reuvers, jugador 'taronja' apuntó en la inauguración oficial de la tienda del club en el Roiga Arena que estar en ambas competiciones es algo que hay que aprender "a manejar pero con todos los partidos que tendremos este año con la Euroliga y la ACB necesitamos una gran plantilla, especialmente por el ritmo tan alto con el que jugamos".

Nueva tienda oficial en las instalaciones del Roig Arena | Valencia Basket

Refuerzos de primer nivel y presencia en la selección

De momento han llegado al roaster de Pedro Martínez el pívot Yankuba Sima después de abonar la cláusula de salida a Unicaja, el también pívot francés Neal Sako procedente del LDLC Asvel Villeurbanne, el alero estadounidense Kameron Taylor tras pagar también por su salida a Unicaja y el también norte americano Omari Moore.

Aunque no se trata de una llegada, Jaime Pradilla, que era uno de los jugadores pretendidos por Scariolo para el Real Madrid, se quedará finalmente en Valencia, y es sin lugar a dudas una de las mejores noticias hasta el momento.

Además en este Eurobasket estarán los 'taronja' Josep Puerto, Sergio de Larrea, Jaime Pradilla, Xabi Lopez-Aróstegui y Yankuba Sima, en una convocatoria en la que nunca antes hubo tantos jugadores de Valencia Basket.

Habrá que esperar hasta el primer domingo del mes de septiembre para ver en acción a los jugadores de Pedro Martínez, con las ausencias de los internacionales eso sí, y será en Yecla ante el UCAM Murcia.

