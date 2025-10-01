Arranca un mes de octubre con 12 partidos para Valencia Basket

Valencia Basket abrirá este miércoles en la pista del ASEL Villeurbanne en la primera jornada de la Euroliga un mes en el que disputará doce partidos, algo que solo le ha pasado una vez en sus casi cuarenta años de historia.

En este mes que ahora empieza, el equipo 'taronja' jugará seis partidos como local y otros tantos como visitante y cuatro de la acb y ocho de la Euroliga.

Tras visitar al conjunto francés, recibirá al Virtus Bolonia el viernes 3, en el primer encuentro de su historia en el Roig Arena, un escenario en el que se estrenará en la acb el domingo 5 ante el Barcelona. Cinco días después, el viernes 10, visitará al equipo catalán en la competición continental y el día 12 al Río Breogán en la Liga Endesa.

El ecuador del mes, el 15 de octubre, le servirá para jugar su sexto encuentro y por tanto el ecuador de su serie, en ese caso en casa ante el Hapoel Tel Aviv.

El viernes 17 jugará en la cancha del AS Mónaco y el domingo 19 en la del Hiopos Lleida, para repetir como visitante en la del Armani Milán el jueves 23. Cerrará el mes el Valencia con tres encuentros en casa, ante el Joventu en la acb, el domingo 26, y frente el Fenerbahce y Dubai, el 28 y el 30 respectivamente.

Solo una vez, en diciembre de 2023, acumuló tantos encuentros en un mes. Fue también entre la Euroliga y la acb y en aquella ocasión siete de los partidos fueron como local y cinco de ellos como visitante; con siete fueron europeos y cinco nacionales y el balance fue de seis triunfos y otras tantas derrotas.

El Valencia afronta este mes tras haber disputado el pasado fin de semana la semifinal y la final de la Supercopa, un torneo que ganó pero que hará que en ocho días vaya a jugar cinco partidos, al unir esos dos a los tres de esta semana ante el ASVEL, Virtus y Barcelona, una concentración que nunca antes había vivido.