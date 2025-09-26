André Almeida renueva con el Valencia hasta 2029

El Valencia ha anunciado la renovación del centrocampista portugués André Almeida, que prolonga su contrato un año más, hasta el 30 de junio de 2029, con una mejora salarial según pudo saber EFE por fuentes cercanas a la operación.

El centrocampista luso llegó al Valencia en el verano de 2022 con un contrato de seis años, hasta 2028, convirtiéndose en una apuesta a largo plazo del club. Procedente del Vitória de Guimaraes, se convirtió en uno de los fichajes más caros en los últimos años.

Almeida, de 25 años, creció en las categorías inferiores del Vitoria y en 2019 dio el salto al primer equipo del club portugués. También ha sido internacional con Portugal en todas las categorías hasta sub-21.

En el Valencia ha disputado 96 partidos, con cuatro goles y diez asistencias en las cuatro. temporadas que lleva en el club.

El jujador, ilusionado con la nueva temporada

“Estoy muy feliz. Es una recompensa por todo el trabajo. Me da más motivación para seguir trabajando. He trabajado mucho por estar aquí y continuar creciendo. Voy a seguir, intentar mejorar, ser mejor jugador, alegrar a los valencianistas y ayudar al Valencia”, dijo en declaraciones al club.

En ese sentido, el futbolista también dijo que está tranquilo: “Sé de mi calidad y de mi valor. Voy a ayudar mucho al equipo y sé que el entrenador confía mucho en mí. Siento que soy importante para mis compañeros y no tengo dudas de que voy a ayudar mucho al equipo”.

“Soy un jugador de equipo. Quiero mejorar en el último tercio del campo e intentar devolver al Valencia dónde debe estar. Vine al Valencia CF con mucha ilusión, espero poder disfrutar más este año, estar arriba peleando por cosas bonitas, ese es mi reto. Soy un jugador ambicioso”, apuntó Almeida.

Por otro lado, el centrocampista también habló de los fichajes y de la figura de Carlos Corberán.

“Han venido muchos jugadores, tenemos mucha calidad, más opciones y todos juntos podemos aportar mucho más”, dijo sobre las nuevas incorporaciones, mientras que del técnico dijo que “su mensaje es muy claro, todos los días debemos entrenar muy fuerte, la exigencia es máxima y solo así podemos mejorar. Tenemos que ir partido a partido”.

Por último, Almeida reconoció que “desde el primer día” es un apasionado de la ciudad y valoró la importancia de Mestalla. “Es diferencial, es un jugador más. Nos dan fuerza, ganas y nos empujan para conseguir la victoria. Son una ayuda muy grande”, finalizó.