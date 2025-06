Anabel Medina: “Queremos contar con jugadoras de mejor ranking”

La extenista profesional y directora del BBVA Open Internacional Valencia, Anabel Medina, reconoció la ambición y la fuerte apuesta de la competición que dirige para “disfrutar de jugadoras con mejor ranking” en los próximos años.

“El objetivo es seguir creciendo y buscar la manera de cambiar la semana para que en el cuadro haya jugadoras de mejor ranking, que no mejores jugadoras, porque en estos momentos la Asociación de Tenis Femenino (WTA en inglés) nos limita el número de participantes”, destacó Medina en declaraciones a EFE este domingo.

El objetivo es seguir creciendo y buscar la manera de cambiar la semana para que en el cuadro haya jugadoras de mejor rankin

“Queremos cambiar el torneo de semana y buscar una diferente para que el aficionado valenciano siga disfrutando, para que la pista siga llena y para que encima tengamos a jugadoras con mejor ranking”, explicó.

Sobre la edición de este año, que coincide con su décimo aniversario, Medina destacó la “ilusión” y el crecimiento del torneo: “La semana ha ido de menos a más y hoy hemos tenido el colofón con las finales con presencia española tanto en dobles como en individual y eso es lo que da vida al torneo”.

“Eso ha hecho que estuviéramos con todo vendido, no había más entradas y al final, ese es uno de los objetivos del torneo: queremos ver las gradas llenas y tenemos una con más de mil personas que verla repleta de gente significa que la competición se conoce más”, declaró Medina.

La valenciana compartió su visión como extenista profesional, algo que supone una ventaja según reconoció: “Al haber sido jugadora sé lo que gusta y lo que no, y eso me permite adelantarme a otros directores que a lo mejor no han tenido esa experiencia”.

“Conozco a muchas jugadoras e incluso he jugado contra ellas y siempre busco la excelencia de cara a ellas para que disfruten del torneo al 100 %”, destacó Medina.

“En la final, una de las jugadoras me ha dicho que era la tercera vez que jugaba el torneo y que ha vuelto por que le gustaba mucho, ese es el objetivo que buscamos”, afirmó. EFE