Álvaro del Moral: "Esta derrota en Copa ha de ser el punto de inflexión"

El entrenador del Levante, Álvaro del Moral, confía en que la derrota encajada en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante la Cultural Leonesa (1-0), que apeaba al colista de LaLiga EA Sports de la competición, sea "el punto de inflexión y que esta rabia la saquen el sábado y sean "conscientes" de lo que se juegan, porque no van "a bajar los brazos".

Del Moral reconoció que el partido en el Reino de León "no fue el esperado" y se encontró a un rival "que supo competir, se adelantó en el marcador e hizo las cosas muy bien, pero hay que mirar adelante porque en tres días hay otro partido y hay que reponerse".

Desde su punto de vista a su equipo le faltó "contundencia en las áreas", a pesar de haber disfrutado de oportunidades para al menos igualar el marcador, fundamentalmente en el tramo final del encuentro, con un cabezazo al larguero y un balón detenido en línea de gol por el guardameta Miguel Bañuz.