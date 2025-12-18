LEVANTE UD

Álvaro del Moral: "Esta derrota en Copa ha de ser el punto de inflexión"

la Cultural y Deportiva Leonesa volverá a disputar cinco años después los octavos de final de la Copa del Rey tras vencer este miércoles por 1-0 al Levante

EFE

Valencia |

El entrenador del Levante, Álvaro del Moral, confía en que la derrota encajada en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante la Cultural Leonesa (1-0), que apeaba al colista de LaLiga EA Sports de la competición, sea "el punto de inflexión y que esta rabia la saquen el sábado y sean "conscientes" de lo que se juegan, porque no van "a bajar los brazos".

Del Moral reconoció que el partido en el Reino de León "no fue el esperado" y se encontró a un rival "que supo competir, se adelantó en el marcador e hizo las cosas muy bien, pero hay que mirar adelante porque en tres días hay otro partido y hay que reponerse".

Desde su punto de vista a su equipo le faltó "contundencia en las áreas", a pesar de haber disfrutado de oportunidades para al menos igualar el marcador, fundamentalmente en el tramo final del encuentro, con un cabezazo al larguero y un balón detenido en línea de gol por el guardameta Miguel Bañuz.

