Almeida: “Estamos cambiando la dinámica, ahora tenemos que ganar fuera de casa”

El portugués ha recuperado la titularidad en las últimas jornadas

El centrocampista del Valencia André Almeida valoró que el equipo “está cambiando la dinámica”, tras el empate ante el Betis y la victoria de este viernes ante el Levante, y agregó que ahora deben ganar fuera de casa, donde nunca lo han hecho esta temporada.

“La temporada ha sido difícil. Algunos partidos no tuvimos las mejores sensaciones. Creo que estamos cambiando la dinámica, estamos jugando mejor, teniendo muchas más ocasiones. Antes estábamos siendo más eficaces, ahora no tanto, pero creo que lo más difícil es tener ocasiones y estamos creando bastantes”, dijo en VCF Media.

En ese sentido, Almeida apuntó: “Fuera de casa tenemos que continuar por los tres puntos. Creo que lo más difícil en esta liga es ganar fuera de casa y si hacemos eso es lo que hace la diferencia para estar ahí arriba en la clasificación”.

El centrocampista portugués, titular en los dos últimos partidos junto a Pepelu y Javi Guerra, habló de su papel en el equipo: “Antes hacíamos línea de tres con lateral, ahora estamos teniendo más dinámicas. Puede ser lateral, medio defensivo, puedo ser yo y creo que eso hace la diferencia. Hoy en día los rivales te estudian y si hacemos siempre lo mismo, si no hay dinámica, es muy fácil defender”.

“Y con eso creo que también, si yo no juego tanto arriba, soy un medio y si bajo más, tengo más balón y creo que puedo ayudar más al equipo. Y es eso, para mí yo creo mucho en la dinámica y creo que estamos teniendo más y creo que el equipo está jugando mucho mejor”, finalizó.

