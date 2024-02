Álex Muñoz: "Estamos a tiempo de todo y yo confío en esta plantilla"

Onda Deportiva Valencia ha entrevistado al defensa del Levante UD Álex Muñoz tras el primer entrenamiento a las órdenes de Miñambres y en el día en el que se ha despedido Javier Calleja de la plantilla y los empleados del club.

El cuerpo técnico de Calleja "son grandes profesionales y en estos momento es desagradable incluso para los que toman la decisión. es un poco duro también para el vestuario, pero tenemos que estar preparados para este sábado", ha dicho Álex Muñoz.

El futbolista se queda con una frase que ha dicho Calleja esta mañana a la plantilla. El piensa "que lo feliz que ha sido aquí duda que lo vaya a ser en otro sitio, ha sido un palo que no esperaban en estas circunstancias. Se han despedido muy bien de todos y hay que aceptarlo así", ha explicado el jugador.

Aunque la dinámica no es buena, todavía están en números de poder lograr el ascenso. Ahora "llevábamos un tiempo sin tener buenos resultados y se ha decidido dar este giro de tuercas para cambiar la dinámica", ha apuntado Muñoz.

Con los errores arbitrales en la memoria, el jugador confiesa que "probablemente llevaríamos 6 puntos más entre en Español y Butarque, pero no sirve de nada lamentarse".

El penalti del alavés en la memoria

La dura derrota frente al Alavés en la final de los playoff de la temporada pasada sigue doliendo. "Imagínate si le he hemos dado vueltas, particularmente yo que nunca he jugado en primera división. El verano fue un poco duro y de incertidumbre, de saber que tendríamos que luchar de nuevo esta temporada que la segunda es muy larga y si, nos hubiese cambiado la vida a todos, pero no hay tiempo para la mentarse y ya estamos en la recta final de la temporada", ha detallado el central.

Además ha reconocido que en ese momento "nos veíamos fuertes, más tras la semifinal contra el Albacete. Luego hicimos una gran final, y te ves tan cerca que es muy duro que te pase eso en la última jugada pero estamos a tiempo de todo y yo confío plenamente en este equipo".

El año pasado "era una obligación pero este aunque la plantilla sea diferente hay mucha calidad y compromiso. Es un perfil diferente, somo una plantilla más joven y la segunda es muy exigente. Ahora estamos pasando una mala racha pero seguimos con ambición y ganas de conseguirlo", ha dicho el futbolista,

Estudiante de medicina

Combinar estudios y deporte profesional puede parecer imposible, pero no. Al menos no para Álex Muñoz que estudia medicina mientras busca el ascenso con el levante cerca de su tierra, Alicante.

Su madre "siempre ha sido muy estricta con los estudios y siempre he sido buen estudiante. Al ser campeón de España con la selección autonómica pude coger la beca de deportista de elite para estudiar la carrera, algo que nos permitía acceder con una nota de corte más accesible", ha recordado el jugador.

Esta carrera "es muy larga, muy dura y ahora la tengo aparcada por el traslado de expedientes. Me quedan seis asignaturas y el rotatorio para terminar y lo haré en cuanto pueda. Se puede compaginar todo, aunque a veces necesitas algo de ayuda y al final vale la pena porque te mantienen bastante estable y con los pies en el suelo", ha concluido Álex Muñoz.