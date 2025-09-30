Aemet establece el aviso amarillo por lluvias en el litoral norte de Alicante hasta las seis de la tarde

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido el aviso naranja en el litoral norte de Alicante, donde desde las 12:00 y hasta las 16:00 horas de este martes pueden producirse precipitaciones con acumulados de 60 litros por metro cuadrado en una hora.

También establece el aviso nivel amarillo en el litoral norte de Alicante hasta las a 18:00 horas por precipitaciones acumuladas de 90 litros por metro cuadrado en doce horas. El aviso nivel amarillo ya ha concluido en el litoral de Valencia y en el litoral sur de Alicante. Aunque también estaba previsto el fin de los avisos en el litoral norte de Alicante, finalmente se ha prolongado hasta las 18 horas.

Según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), el temporal de lluvias va remitiendo en la Comunitat Valenciana, aunque todavía se registran precipitaciones en el litoral sur de Castellón y el litoral sur de Valencia, con acumulados de 73 litros por metro cuadrado en el municipio castellonense de Burriana.

También hay registros de 71 l/m2 en la playa de Nules (Castellón); 70 l/m2 en la playa Casablanca de Almenara (Castellón); 55,4 l/m2 en Dénia (Alicante); 55 l/m2 en Massanassa (Valencia); 54,4 en Catarroja (Valencia); 53,3 en Moncofa (Castellón); 52, 6 l/m2 en Quartell (Valencia); o 51,4 en Xilxes (Castellón), entre otros.

Remisión del temperal

Remite un temporal de lluvias que desde el domingo por la tarde ha afectado a la Comunitat Valenciana, tras haber dejado 500 incidencias -ninguna de gravedad, según la Conselleria de Emergencias- y acumulados en algunas zonas de más de 200 litros por metro cuadrado.

Ente las incidencias que ha dejado esta noche la lluvia figuran el desprendimiento de un talud en el barranco del Poyo a su paso por Picanya (Valencia), y el colapso del forjado próximo a una vivienda en la pedanía valenciana de Castellar, que ha obligado a desalojar al matrimonio que reside en ella.