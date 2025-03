89-70. El rebote sostiene y lanza al Valencia para acabar con el Bilbao

El férreo control del rebote defensivo sostuvo este sábado a un impreciso Valencia Basket en sus peores momentos ante un Surne Bilbao Basket que tuvo a tiro a su rival pero no llegó a ponerse por delante y que acabó por ceder el triunfo (89-70)cuando los locales despegaron al empezar a capturar también rechaces en su aro.

El Valencia sumó así su segunda victoria seguida en la acb, sigue anclado arriba y parece dejar atrás la decepción de la Copa antes de entrar en la fase decisiva de la temporada en la Eurocopa, mientras que el Bilbao no se despega de los equipos de la zona baja,

"Los 19 puntos no son justos ni injustos, es el resultado. Hemos entrado en los últimos tres minutos con el partido decidido pero es verdad que hemos sufrido, no ha sido cómodo para nosotros y el Bilbao ha hecho muchas cosas bien. Ha dominado el ritmo y nos ha forzado muchas perdidas", señaló Pedro Martínez.

Temos de pensar que esto pasa, nos sirve para los próximos partidos para seguir creciendo

"Hay partidos que se complican, porque el rival juega bien pero hemos perdido demasiados balones no forzados y nos han castigado mucho con canastas fáciles. Hemos de pensar que esto pasa, nos sirve para los próximos partidos para seguir creciendo. El sufrimiento y pasar malos momentos forma parte de la temporada y de la vida y hay que superarlos y no quedarte anclado". añadió.

Pedro Martínez se mostró satisfecho por haber ganado la primera revisión arbitral de la temporada tras más de veinte 'challenge' perdidos y dijo que invitaría "a unas pizzas". "Los entrenadores somos un desastre y yo más desastre aún, pero en la acb porque en la Eurocopa no me va tan mal. Me consuela que mis compañeros también lo son", deslizó.

El técnico explicó que habían dicho a los jugadores que ganar "era la mejor preparación" para el cruce de cuartos de final a partido único que el equipo jugará en la Fonteta este miércoles ante el Cluj-Napoca pero dijo que no hicieron "nada" para preparar esa choque sino para coger confianza.

"No hemos hecho nada pensando en el siguiente partido, todo iba encaminado a ganar al Bilbao y bastante faena hemos tenido pero nos da confianza. Ahora hay que recuperarse y lunes y martes hacer el mejor trabajo posible para llegar bien al miércoles", apuntó.

El técnico dijo que deben asumir que "es un partido especial" porque el que pierda quedará eliminado y advirtió que eso les generará miedo y deberán gestionarlo.

"Si pierdes quedas eliminados pero es lo que hay. Podría decir que hay que jugar sin miedo, pero es que da miedo, ellos y nosotros y seguramente nosotros más por jugar en la Fonteta y porque hemos hecho una mejor fase regular. Tendremos miedo peor lo que hay que hacer es hacer las cosas bien con miedo por las posibilidad de que te eliminen. Hay que asumirlo. Se puede jugar bien con miedo, porque es algo que no se elige", concluyó.