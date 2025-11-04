Utiel, un año después de la DANA: consecuencias y retos con Carlos Javier Gómez-Miota Sánchez

Hace un año, la DANA que azotó la comarca de Utiel-Requena dejó una huella imborrable en el municipio de Utiel, donde seis personas perdieron la vida y numerosas familias vieron afectadas sus viviendas, caminos e infraestructuras básicas. La fuerza del agua arrasó carreteras, campos y cultivos, paralizando durante días la vida local.

El sector primario, motor económico de la zona, fue uno de los más golpeados. Las viñas, símbolo de identidad y sustento de gran parte de la población, sufrieron graves daños en las cosechas y en el terreno, comprometiendo la producción de todo un año.

Doce meses después, Utiel continúa trabajando en su recuperación. Para conocer de primera mano cómo ha evolucionado la situación, conversamos con el utielano Carlos Javier Gómez Miota Sánchez, que analiza el estado actual del municipio, el papel del sector primario en la recuperación y los desafíos que aún quedan por superar.