ENTREVISTA | DANA EN UTIEL

Utiel, un año después de la DANA: consecuencias y retos con Carlos Javier Gómez-Miota Sánchez

Hablamos con Carlos Javier Gómez Miota Sánchez, autor del libro ' El vino de la cueva', para conocer y analizar la situación de Utiel un año después de la riada.

ondacero.es

Comunitat Valenciana |

Hace un año, la DANA que azotó la comarca de Utiel-Requena dejó una huella imborrable en el municipio de Utiel, donde seis personas perdieron la vida y numerosas familias vieron afectadas sus viviendas, caminos e infraestructuras básicas. La fuerza del agua arrasó carreteras, campos y cultivos, paralizando durante días la vida local.

El sector primario, motor económico de la zona, fue uno de los más golpeados. Las viñas, símbolo de identidad y sustento de gran parte de la población, sufrieron graves daños en las cosechas y en el terreno, comprometiendo la producción de todo un año.

Doce meses después, Utiel continúa trabajando en su recuperación. Para conocer de primera mano cómo ha evolucionado la situación, conversamos con el utielano Carlos Javier Gómez Miota Sánchez, que analiza el estado actual del municipio, el papel del sector primario en la recuperación y los desafíos que aún quedan por superar.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer