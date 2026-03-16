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Benidorm y Veolia invierten más de 13 millones de euros en la renovación y el mantenimiento de la red de alcantarillado

El sistema de alcantarillado de Benidorm es una compleja infraestructura de más de 120 km de colectores, 4.000 pozos de registro, bombeos, etc.

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Benidorm y Veolia invierten más de 13 millones de euros en la renovación y el mantenimiento de la red de alcantarillado
Benidorm y Veolia invierten más de 13 millones de euros en la renovación y el mantenimiento de la red de alcantarillado | Onda Cero Marina Baixa

Una infraestructura esencial que va mucho más allá de evacuar aguas residuales. Una red en buen estado permite que el agua llegue correctamente a la depuradora, donde se trata antes de devolverse al medio o reutilizarse como agua regenerada.

Todo ello es clave para la sostenibilidad hídrica y para cumplir con las exigencias ambientales europeas, cada vez más estrictas.

"El alcantarillado es el sistema circulatorio de la ciudad: invisible, pero vital. Mantenerlo en buen estado es una responsabilidad compartida que requiere inversión constante, planificación y coordinación entre todas las partes implicadas. En Benidorm, trabajamos cada día para garantizar que este servicio esencial funcione con la máxima fiabilidad, protegiendo nuestro entorno y la calidad de vida de residentes y visitantes, afirma Ciriaco Clemente, gerente de Veolia en la ciudad de Benidorm.

Mantener esta red no es sencillo. El alcantarillado discurre bajo el subsuelo y cualquier intervención en una ciudad consolidada implica obras complejas, con afecciones al tráfico, al comercio o a la movilidad. Aun así, son actuaciones imprescindibles para evitar averías mayores y garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

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