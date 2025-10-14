ASECAM organiza en Sagunto un congreso para analizar la situación del Corredor Cantábrico-Mediterráneo

La Asociación Empresarial del Camp de Morvedre (ASECAM) celebra mañana un congreso en Sagunto donde analizará la situación del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, infraestructura clave para la vertebración y competitividad de nuestro territorio. La cita, que contará con la participación de personas expertas y representantes institucionales, tendrá lugar a partir de las 10:30 horas, en el restaurante Mas Les Lloses de Sagunto.

Esta jornada, en la que se analizarán los avances, oportunidades y retos de esta conocida y reclamada infraestructura, se estructurará en tres ponencias y una mesa redonda, donde se abordarán temas estratégicos relacionados con la conectividad, la logística y el desarrollo empresarial vinculado al Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

De este modo, tras la apertura institucional a cargo de la presidenta de ASECAM, Cristina Plumed, la primera ponencia correrá a cargo de Josep Vicent Boira, comisionado del Corredor Mediterráneo, que dará paso a una segunda charla que ofrecerá un representante de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y, para finalizar esta parte, será la directora de Espais Econòmics Empresarials, Teresa Ventura, la que ofrezca una nueva ponencia hablando de esta infraestructura.

Por otro lado, la jornada incluirá una mesa redonda de debate titulada ‘Necesidades de cargadores para subir al tren y necesidades de operadores ferroviarios. ¿Coinciden?’, en la que participará Pedro Catalán, director gerente de Logitren Ferroviaria, Javier Rivera, CFO de PowerCo Battery Spain, Eduardo Moraga, managing director de Lannutti España, Pedro Sas, director general de Aragón Plataforma Logística, y Salvador Galve, presidente de Alianza de Corredores.eu, todos ellos moderados por Yolanza Atienzar, presidenta de la Comisión de Logística de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

Tras las ponencias y la mesa de debate está prevista la clausura institucional de esta jornada que correrá a cargo del alcalde de Sagunto, Darío Moreno, el presidente de CEV, Salvador Navarro, y un representante de la Generalitat Valenciana.

En esta entrevista de María Jose Gimeno a la presidenta Cristina Plumed, todos los detalles.