'Asecam y sus empresas'

El Restaurante Amarre 29 organiza los jueves gastronómicos 'Pataqueta Fest'

El Restaurante Amarre 29 ofrece sus menús 'Proa' y 'Popa' desde 16.90 euros en sus restaurante ubicado en la calle Isla de Córcega

María José Gimeno

Sagunto |

Aunar alta calidad gastronómica con precios más que asequibles sí es posible. La muestra está en el Restaurante Amarre 29, situado en la calle Isla de Córcega de Puerto de Sagunto.

Un lugar donde la buena cocina va aliada con todas las economías. De hecho, ofrecen cada mediodía sus menús 'Proa' y 'Popa' desde 16.90 euros.

Además, un jueves al mes, las personas que lo deseen podrán disfrutar de los tradicionales menús de 'Pataquetas' más que suculentas, por tan solo 11,90 euros, dentro de su 'Pataqueta Fest'.

El gerente y cocinero, Victor Aliaga, y el jefe de Sala, Jaime Abad, nos cuentan todas las promociones y los secretos de su cocina en esta entrevista con María José Gimeno.

