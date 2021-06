Vuelve el sonido de las batucadas a Puerto de Sagunto

El sábado 26 por la mañana Juanjo Llorente y Víctor Roig enseñarán lo que saben en un workshop y Allison Adessida, de Grosso Percusión, impartirá un taller de Samba Reggae; por la tarde, a las 18:30 horas tendrá lugar una exhibición de batucadas; y ya por la noche la exhibición de Green Gos Premium acompañará a los conciertos de Kumbafro y Baketá Reggae Fusión.

El domingo 27 la jornada arrancará con un taller a cargo de Humberto Morales, Lupita y Alberto Molina, de Timbra, y continuará con un divertido taller impartido por Manuel Prieto, de la formación Tymbals. Al mediodía actuará Raízes Batucada. Además, los dos días que durará el festival habrá también dos comidas y una cena de convivencia entre los y las asistentes.

El festival contará con la participación para las exhibiciones de batucadas de un importante número de batucadas llegadas desde prácticamente todos los puntos de España y también de una buena representación internacional, con batucadas venidas desde otros puntos de Europa y del mundo. Para la presente edición, según se ha indicado desde la organización del evento, se han implementado medidas especiales de seguridad e higiene.

Las exhibiciones, actuaciones, conciertos y batucadas serán gratuitas, aunque con aforo limitado y será necesaria inscripción previa, debido a las normas de prevención frente a la COVID-19. No obstante, se ha especificado que, en caso de no completarse el aforo, aquellas personas que quieran acceder lo podrán hacer hasta que se complete. Por otra parte, para participar en los demás tipos de actividades como talleres, workshops y clases habrá que pagar. El precio del abono general para las actividades no gratuitas de los dos días es de 50 euros, mientras que el de únicamente la jornada del sábado es de 30 euros.

El representante de la organización ha confirmado que vendrán unas 500 personas pertenecientes a las distintas batucadas confirmadas. «Tenemos una programación variada con un espacio que esperamos que resulte muy agradable para todas las personas asistentes», ha afirmado.

Para más información y compra de entradas y abonos se puede acceder a la página web oficial del festival haciendo clic en el enlace.

El Festival Internacional de Percusión Afrobrasileña de Sagunto, Percumón, cuenta este año con la implicación y colaboración de los departamentos de Juventud e Infancia, Cultura, Turismo y Alcaldía. Contribuye, asimismo, la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.