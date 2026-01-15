La vivienda, el transporte y la mejora de los servicios públicos son los grandes retos de Sagunto en 2026

La vivienda, el transporte y la mejora de los servicios públicos serán los grandes retos de Sagunto en 2026. El alcalde, Darío Moreno, lo ha señalado esta mañana durante el desayuno informativo con los medios de comunicación. Asegura que la llegada de la gigafactoría de PowerCo y el aumento de población obligan a reforzar los servicios de un municipio cada vez más tensionado.

En materia de vivienda, Moreno afirma que el Ayuntamiento trabaja con el sector privado para desbloquear proyectos urbanísticos y recuerda que el Plan General permite construir más de diez mil viviendas. También explica que el consistorio controla posibles prácticas especulativas de grandes tenedores e investiga viviendas vacías para aplicarles un recargo del IBI.

Sobre transporte, muestra preocupación por la situación de las líneas de autobús entre Puerto de Sagunto y València. Pide a la Generalitat que adapte los servicios a las necesidades reales de la ciudadanía y denuncia que no se cumple el contrato vigente. Además, reclama a Renfe la apertura de la estación por el lado oeste para mejorar el aparcamiento y facilitar autobuses lanzadera hacia el núcleo del Puerto.

En el ámbito de los servicios públicos, el alcalde solicita a la Generalitat mejoras en sanidad y educación y critica la paralización de proyectos como la reforma del CIPFP Eduardo Merello.