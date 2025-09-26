Entrevista

Vicent Mompó, pregonero de la fiesta de Morós y Cristianos de Sagunto

El presidente de la Diputación de Valencia será el encargado de dar el pregón oficial de las fiestas que este año celebran su 35 aniversario

María José Gimeno

Sagunto |

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, será el encargado de dar el pregón oficial de las Fiestas de Moros y Cristianos de Sagunto, que este año celebran su 35 aniversario. El acto tendrá lugar el próximo 26 de septiembre a las 20:30 h desde el balcón del Ayuntamiento de Sagunto, en el marco de una jornada festiva que arranca a las 20:15 h con la recepción de autoridades y el desfile de comparsas.

El pregón marcará el inicio de unas fiestas que aspiran a convertirse en Fiesta de Interés Turístico Autonómico y que se celebran en honor a la Virgen del Remedio. Tras el acto institucional, los asistentes podrán disfrutar de la tradicional cena de olla saguntina en la plaza y una verbena popular a cargo de una orquesta.

El programa continuará con el Alardo y se prolongará hasta el domingo 5 de octubre, con actos tan destacados como el Despullament del Moro, la Gran Entrada o las embajadas en el Castillo de Sagunto.

En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.

