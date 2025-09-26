Vicent Mompó, pregonero de la fiesta de Morós y Cristianos de Sagunto

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, será el encargado de dar el pregón oficial de las Fiestas de Moros y Cristianos de Sagunto, que este año celebran su 35 aniversario. El acto tendrá lugar el próximo 26 de septiembre a las 20:30 h desde el balcón del Ayuntamiento de Sagunto, en el marco de una jornada festiva que arranca a las 20:15 h con la recepción de autoridades y el desfile de comparsas.

El pregón marcará el inicio de unas fiestas que aspiran a convertirse en Fiesta de Interés Turístico Autonómico y que se celebran en honor a la Virgen del Remedio. Tras el acto institucional, los asistentes podrán disfrutar de la tradicional cena de olla saguntina en la plaza y una verbena popular a cargo de una orquesta.

El programa continuará con el Alardo y se prolongará hasta el domingo 5 de octubre, con actos tan destacados como el Despullament del Moro, la Gran Entrada o las embajadas en el Castillo de Sagunto.

En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.