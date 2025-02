Una versión de "El Fallero" del compositor de Gilet Kike Soriano será el tema central de la Crida 2025

El compositor de Gilet Kike Soriano pondrá música a la Crida de València 2025.

El espectáculo del acto, que lleva por lema “Despertant els nostres cors”, contará como pieza musical central con una nueva versión del pasodoble "El Fallero", compuesta por Soriano.

Un tema que fue creado durante la pandemia, en febrero de 2021 con el nombre de “We'll be Back on Fire” (Volveremos a arder), inspirado por la añoranza y melancolía al no haber Fallas

En esta entrevista en Más de uno Sagunto con María José Gimeno, todos los detalles.