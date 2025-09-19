Entrevista

El Teatro Romano de Sagunto acoge la Exaltación de las Falleras Mayores 2026

Una pantalla retransmitirá en directo desde la Glorieta de Sagunt uno de los eventos más relevantes del calendario fallero

María José Gimeno

Sagunto |

El Teatro Romano de Sagunto acogerá este sábado, 20 de septiembre, la Exaltación de las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt y sus Cortes de Honor. Uno de los actos más relevantes del calendario fallero, ya que conlleva la imposición de bandas a las máximas representantes de la fiesta fallera en la comarca como Falleras Mayores del Camp de Morvedre 2026, al igual que a las seis niñas y seis mujeres que conforman sus Cortes de Honor.

El acto, que comenzará a las 20 horas, será retransmitido en streaming por el canal de You Tube de FJFS y a través de una gran pantalla, una de las novedades de este año, que se instalará en el Terraet de la Glorieta de Sagunt (Plaza Cronista Chabret) con el objetivo de que todo el mundo tenga la posibilidad de disfrutar de uno de los eventos más importantes y solemnes de las Fallas, dada la limitación de aforo en el Teatro Romano. Durante la tarde, también habrá música ambiente, que se prolongará hasta la 01.30 horas con la actuación de un Dj, que pondrá el broche de oro a una jornada muy especial.

El presidente de FJFS, Hugo Morte, y las Falleras Mayores, Noa Varea y Ana Martínez, nos cuentan todos los detalles en esta entrevista con María José Gimeno.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer