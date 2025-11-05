La Sociedad Vitivinícola de Sagunto celebra su 150 aniversario

En 1875, un grupo de agricultores de Sagunto decidió unirse para afrontar juntos los retos del campo y del mercado. Así nació la Sociedad Vitivinícola de Sagunto, conocida por todos como la Viti. Una institución que, desde entonces, forma parte de la memoria colectiva de la ciudad.

Durante más de un siglo, la Viti ha sido testigo de los cambios del paisaje agrícola, de las vendimias que marcaban el calendario, de la llegada de la modernización y de la constancia de quienes, generación tras generación, han mantenido viva la tradición agraria.

El actual presidente, Antonio Bru, cuenta la vida y programación en esta entrevista con María José Gimeno.