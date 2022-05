Sergio Villalba: "Han de ponerse los medios para que la población de Sagunto pueda acceder al empleo que genere Volkswaguen

Desde CCOO destacan que este es el momento adecuado para planificar, tanto la formación como los posibles compromisos de selección de personal, con la anticipación suficiente para garantizar un volumen importante de empleabilidad a la ciudadanía de Sagunto y de la comarca del Camp de Morvedre.

Todos los trabajadores desplazados a otras actividades, como los que mantienen una alta temporalidad en sus actuales empleos industriales, con contratos eventuales o puesta a disposición en función de las cargas de las empresas principales, son una excelente mano de obra formada y con experiencia que se sabe adaptar fácilmente pero que van a requerir formación para actualizarse y adaptarse a los nuevos perfiles. por ello Sergio Villalba señala que : "Nuestros desempleados también van a necesitar formación para su reciclaje y adaptación, con cursos específicos y gratuitos, que permitan su rápida incorporación al nuevo mercado de trabajo.Pero no solo ellos son una fuente de buenos trabajadores, los actuales y futuros estudiantes de formación profesional, también son un excelente potencial de nuestra comarca puesto que aportan ese nuevo conocimiento a las nuevas tecnologías y métodos necesarios en las industrias del siglo XXI.Pero todos ellos no podrán optar a un empleo si previamente las Administraciones y la Gigafactoría no empiezan a definir que tipo de perfiles y capacitaciones van a necesitar mas allá de la referencia de mano de obra cualificada".

Es por ello que, según CCOO: "se deben anticipar estas necesidades, y por tanto es labor de las Administraciones implicadas, Ayuntamiento, Generalitat Valenciana y Gobierno Central, porque, no olvidemos que hay dinero publico de por medio, quienes deben también establecer una Mesa u Observatorio del Empleo junto a los agentes sociales, en torno a la Gigafactoria donde poder abordar estos temas con transparencia, viendo las futuras necesidades y perfiles, viendo los posibles traslados desde otros centros, pero teniendo en mente a los parados, trabajadores actuales y futuros de nuestra comarca, poniendo a las personas como eje prioritario".